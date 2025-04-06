Обнаружились детали реального пособничества КНР в боеготовности украинских войск

Киев и Пекин не прекращают экономическое сотрудничество. Недавно обнаружилось, что китайская сталелитейная компания China Baowu Steel Group Corporation Limited (сокращенно China Baowu), крупнейшая в КНР и в мире, должна в рамках определенных отношений с «Укрзализницей», «Метинвестом-СМЦ» и другими фирмами Украины изготовить свыше 32 тыс.