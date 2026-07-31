Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил реализовать пилотный проект, предусматривающий выдачу сертификатов на замену неисправной бытовой техники для одиноких пенсионеров с низким уровнем дохода.
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