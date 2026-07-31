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ДумаТВ

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Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники

Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил реализовать пилотный проект, предусматривающий выдачу сертификатов на замену неисправной бытовой техники для одиноких пенсионеров с низким уровнем дохода.

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Комментарии
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Сергей
Чего только не наобещают перед выборами!!
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1 м.