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На Украине возмутились замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ

На Украине возмутились замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Группа украинских военных, направлявшихся в отпуск, была ликвидирована по дороге российской армией под Авдеевкой, однако киевская власть сделала вид, что этого не было.

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