Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Группа украинских военных, направлявшихся в отпуск, была ликвидирована по дороге российской армией под Авдеевкой, однако киевская власть сделала вид, что этого не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии