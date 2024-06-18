Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тыс. операторов беспилотников ВСУ

REUTERS/Stringer Хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников, в том числе всю штатную структуру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии