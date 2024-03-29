«Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

Сегодня 451 прочитал Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью «Известиям». Он обсудил отношения Москвы с западными странами, возможность переговоров по Украине и урегулирование конфликта, а также высказался о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» и причастности Киева к атаке.
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