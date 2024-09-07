Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошёл в Деминской школе. В рамках данного мероприятия сотрудник пожарной части Долгов Г.
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Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошёл в Деминской школе. В рамках данного мероприятия сотрудник пожарной части Долгов Г.