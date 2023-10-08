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Мировое обозрение

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«Хезболла» приоткрывает второй фронт против Израиля

«Хезболла» приоткрывает второй фронт против Израиля

Ливанская «Хезболла», ранее пообещавшая вступить в конфликт на стороне ХАМАС в случае, если Израиль вторгнется в Газу, взяла на себя ответственность за минометный обстрел территории еврейского государства.

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