Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Пенсионер из Надыма подарил мошенникам 6 миллионов рублей

Пенсионер из Надыма подарил мошенникам 6 миллионов рублей

Пенсионер из Надыма лишился всех своих накоплений, поверив телефонным аферистам. 68-летний мужчина перевел преступникам шесть миллионов рублей, пытаясь «спасти» деньги от списания, сообщили группе «ВКонтакте» «Кибер Ямал».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии