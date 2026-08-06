Пенсионер из Надыма подарил мошенникам 6 миллионов рублей

Пенсионер из Надыма лишился всех своих накоплений, поверив телефонным аферистам. 68-летний мужчина перевел преступникам шесть миллионов рублей, пытаясь «спасти» деньги от списания, сообщили группе «ВКонтакте» «Кибер Ямал».
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