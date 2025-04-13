В Хайнане начала работу крупнейшая выставка потребительских товаров CICPE

В Хайкоу стартовала пятая Китайская международная выставка CICPE. Более 4 100 брендов из 71 страны представляют инновации, включая ИИ и беспилотники.
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