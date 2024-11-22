ПВО уничтожила за ночь 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами РФ

Global Look Press/Shatokhina Natalya/news.ru Средства российской системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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