Англосаксы негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму, сообщил глава ФСБ. Главные заявления Александра Бортникова: ◾️ разрешение Вашингтона Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России неизбежно приведёт к эскалации конфликта на Украине и вокруг неё; ◾️ надо быть готовыми к любым провокациям со стороны США, Великобритании и их союзников; ◾️ команда Байдена может максимально обострить ситуацию в ключевых для США регионах Евразии; ◾️ избрание Трампа кардинально не изменит внешнюю политику США; ◾️ западные спецслужбы расширяют свою подрывную деятельность на постсоветском пространстве; ◾️ отдельные страны НАТО активно накачивают оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, подливая масло в огонь; ◾️ на Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности.