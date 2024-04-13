В России снижают пенсионный возраст. Кому и насколько?

В Госдуме России вновь вспыхнула дискуссия о пенсионном возрасте. После введения той самой реформы в 2019 году, которая увеличила возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет и с 55 до 60 лет для женщин, эта тема остается актуальной и одной из самых обсуждаемых.