Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Петровка и Ильинка в ДНР

Подразделениями группировок войск «Центр» и «Южная» Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, группировка войск «Южная» в результате активных наступательных действий освободила населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики.
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