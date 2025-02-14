Дешам о Мбаппе: «Он полностью восстановился. На Евро было несколько факторов: другой игровой ритм после «ПСЖ» и травма носа»

– Увидим ли мы прежнего Мбаппе? – Он полностью восстановил свои физические кондиции. На Евро, опять же, было несколько факторов: другой игровой ритм последних месяцев в Париже и травма носа, которая могла бы вовсе оставить его вне турнира.