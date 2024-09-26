Страховой рынок пережил череду кризисов: от пандемии до санкций

﻿﻿Страховой рынок пережил ряд кризисов: от пандемий до санкций. Как адаптироваться к новым требованиям и новой логистике? Как повысить ценность страховых продуктов и удержать клиентов? Как открыть новые региональные рынки? Обратите внимание: Японский седан бизнес-класса возвращается на российский рынок.