Страховой рынок пережил череду кризисов: от пандемии до санкций

Страховой рынок пережил ряд кризисов: от пандемий до санкций. Как адаптироваться к новым требованиям и новой логистике? Как повысить ценность страховых продуктов и удержать клиентов? Как открыть новые региональные рынки? Обратите внимание: Японский седан бизнес-класса возвращается на российский рынок.
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