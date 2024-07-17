Стала известна предварительная версия крушения Superjet-100 в Подмосковье

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Газпром Авиа», потерпевший крушение под Коломной Московской области, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после обслуживания на предприятии.
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