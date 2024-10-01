Промышленный технопарк построили в Молжаниновском районе по городской программе

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил о вводе в эксплуатацию промышленного технопарка на севере Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) .
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