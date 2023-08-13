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Шакил О’Нил предсказал чемпионство «Голден Стэйт» в следующем сезоне, включив «We Are the Champions» на концерте

Шакил О’Нил предсказал чемпионство «Голден Стэйт» в следующем сезоне, включив «We Are the Champions» на концерте

Бывший игрок НБА Шакил О’Нил, более известный в Сан-Франциско в эти выходные как «Диджей Дизель», верит в победу «Голден Стэйт» в предстоящем сезоне.

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