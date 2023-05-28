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Ньюгарден лишил Эрикссона второй подряд победы в «500 миль Индианаполиса»

Ньюгарден лишил Эрикссона второй подряд победы в «500 миль Индианаполиса»

Ньюгарден лишил Эрикссона второй подряд победы в «500 миль Индианаполиса»IndyCarДвукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден с 12-й попытки покорил «500 миль Индианаполиса», главную гонку американской формульной серии и вписал своё имя в историю.

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