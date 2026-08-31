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Царьград

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Политолог Васильев предрёк президенту Киргизии потерю власти до выборов 2027 года

Политолог Васильев предрёк президенту Киргизии потерю власти до выборов 2027 года

Виктор Васильев заявил, что Садыр Жапаров сохраняет поддержку, но находится в зоне риска из-за возможного политического кризиса и использования антикитайской повестки оппозицией.

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