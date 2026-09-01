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Царьград

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Младшая может выйти через 4 года: что грозит подозреваемым в убийстве мальчика школьницам

Младшая может выйти через 4 года: что грозит подозреваемым в убийстве мальчика школьницам

«Хотели посмотреть, как умирает человек»: школьницам светит до 10 лет.В Подмосковье продолжают обсуждать зверское убийство 12-летнего мальчика в окрестностях Орехово-Зуева.

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