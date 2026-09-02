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Пронедра

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Путин жестко ответил на угрозы Зеленского, обещая "дать по зубам"

Путин жестко ответил на угрозы Зеленского, обещая "дать по зубам"

Выступление Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стало не просто подведением итогов международной встречи.

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