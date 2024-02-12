В России создали нейросеть для дронов, распознающую любую технику противника

Российские инженеры создали универсальную нейросеть для беспилотников всех типов, способную с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне СВО, включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины.
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