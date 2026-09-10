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Настроение ТВ

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Ретрокалендарь: от победы советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене до телесериала "Секретные материалы"

Ретрокалендарь: от победы советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене до телесериала "Секретные материалы"

10 сентября 1912 года родился датский художник Херлуф Бидструп – знаменитый на весь мир карикатурист, мастер коротких историй в картинках.

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