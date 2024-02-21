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Ребята пожали плечами и поехали дальше работать

Ребята пожали плечами и поехали дальше работать

Возвращаются из отпусков парни, кто получил второй отпуск (за прошлый год). Делятся впечатлениями.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Ветеранам СВО огромное спасибо и благодарность! Герои!🤝
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6 час.
Владислав Владислав
Хорошо написано!
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6 час.
brigadier21 Snytsarienko
Быстро те кто в списке - не умирают, сначала допрос с перекрёстной проверкой по фактам, ну и прочие необходимые следствию процедуры...
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6 час.

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