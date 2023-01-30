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Светлана Журова: «Если в Азии нам разрешат выступать с флагом и гимном, это здорово. Но если это не так, то не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия может отказаться от участия в Азиатских играх без флага и гимна.

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