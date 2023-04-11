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Ученый Чебров заявил, что вулкан Шивелуч уже год готовился к мощному извержению

Ученый Чебров заявил, что вулкан Шивелуч уже год готовился к мощному извержению

На Камчатке ученые заявили, что дождались извержения вулкана Шивелуч, о чем ранее предупреждали. Отмечено, что пепловое облако распространялось преимущественно в западном направлении, а в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады.

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