Боец Машин: штурмовики залетели и нахрапом и взяли Новотроицкое

Российские военные «нахрапом» освободили от ВСУ населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом в видеоролике Минобороны РФ рассказал командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Максим Машин, сообщило РИА «Новости».
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