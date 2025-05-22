Bild: Шредер все еще положительно оценивает "Северный поток – 2"

Global Look Press/ via globallookpress.com/Nord Stream AG Бывший канцлер Германии Герхард Шредер положительно относится к проекту "Северный поток – 2", пишет газета Bild со ссылкой на его письмо депутатам регионального парламента федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.
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