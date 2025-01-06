В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Депутат Мособлдумы Никитин предложил снизить пенсионный возраст в РФ
Комментарии
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Eduard
Почему и нет?Почему люди не имеют право на отдых.Деньги?Что деньги,они государству возвращаются,люди их тратят!
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17 час.
Eduard
На Западе хотят пенсию в 67 лет вводить,причем это и женщин касается.Работы там нет,мигрантов можеш живи на чт от хочешь,хоть сдохни с голоду,но пенсия дальше и дальше.Естественно правящая банда себе другую пенсию имеют,посидел у власти годик и всё,ты пенсионер!
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17 час.
Eduard
Эти деньги,что людям дают,не в костер попадают,а тратятся,тоесть стране возвращаюися.Чегоюих жалеть? Тем более в России война,много вообще до пенсии не выживут!
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17 час.
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