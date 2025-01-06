Депутат Мособлдумы Никитин предложил снизить пенсионный возраст в РФ

Почему и нет?Почему люди не имеют право на отдых.Деньги?Что деньги,они государству возвращаются,люди их тратят!

Eduard

На Западе хотят пенсию в 67 лет вводить,причем это и женщин касается.Работы там нет,мигрантов можеш живи на чт от хочешь,хоть сдохни с голоду,но пенсия дальше и дальше.Естественно правящая банда себе другую пенсию имеют,посидел у власти годик и всё,ты пенсионер!