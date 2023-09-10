За август строительный сектор Еврозоны резко просел

Немецкий Hamburg Commercial Bank (HCOB) и американский поставщик финансовых данных S&P Global сообщили, что за август 2023 года в Еврозоне (это 20 стран Европы) был зафиксирован резкий спад в строительстве со времени начала ковида в 2020 году.
Немецкий Hamburg Commercial Bank (HCOB) и американский поставщик финансовых данных S&P Global сообщили, что за август 2023 года в Еврозоне (это 20 стран Европы) был зафиксирован резкий спад в строительстве со времени начала ковида в 2020 году.
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