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Газета.ру

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Росавиация: утром в четырех аэропортах вводились ограничения на работу

Росавиация: утром в четырех аэропортах вводились ограничения на работу

Временные ограничения на работу вводились в четырех российских аэропортах утром 8 января. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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