В Раде заявили, что Свириденко станет главой офиса Зеленского

Отправленная в отставку с поста премьер-министра Украины Юлия Свириденко может стать новым главой офиса президента вместо Кирилла Буданова (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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