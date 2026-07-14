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ИА Регнум

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В Раде заявили, что Свириденко станет главой офиса Зеленского

Отправленная в отставку с поста премьер-министра Украины Юлия Свириденко может стать новым главой офиса президента вместо Кирилла Буданова (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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