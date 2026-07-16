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Илон Маск без лишнего шума примерно за 1 млрд долларов купил целую компанию, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин

Илон Маск без лишнего шума примерно за 1 млрд долларов купил целую компанию, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин

Турбины нужны для ЦОДРесурс Electrek обнаружил, что Илон Маск без лишнего шума некоторое время назад приобрёл компанию APR Energy, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт.

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