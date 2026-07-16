Илон Маск без лишнего шума примерно за 1 млрд долларов купил целую компанию, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин

Турбины нужны для ЦОДРесурс Electrek обнаружил, что Илон Маск без лишнего шума некоторое время назад приобрёл компанию APR Energy, которая управляет парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии