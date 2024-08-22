Фото: Царьград ВС России применили особую тактику НКВД в Курской области. И она принесла свои плоды: "Пленные пошли ежедневно".
"Пленные пошли ежедневно": Особая тактика НКВД принесла плоды в Курской области
Комментарии
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Сергей Безон
Апти Аронович Алаудинов - полное имя знаменитого Героя России. Я это к тому, что этого человека есть Отечество. И если тут этого не пишут, то это означает что люди далёкие и русофобы.
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19 час.
Нинэлла Кукса
....зачем и кому они нужны в плену?
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19 час.
ВН
Владимир Никитин
Допросить и ... при попытке к бегству!!! Сами о себе видео снимают:"Еду убивать русню!" Первую часть фразы они выполнили, а вот со второй частью фразы- облом! Едут на "подвиг за неньку Украину" орлами, а в плен попадают даже не цыплятами, а яйцами! Нех... их в лен брать и кормить за наш счет!!! СТРЕЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ........
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18 час.
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