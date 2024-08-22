Сергей Безон Апти Аронович Алаудинов - полное имя знаменитого Героя России. Я это к тому, что этого человека есть Отечество. И если тут этого не пишут, то это означает что люди далёкие и русофобы.

Нинэлла Кукса ....зачем и кому они нужны в плену?