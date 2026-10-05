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Мастера абсурда: 15 случаев, когда всё пошло не по плану

Мастера абсурда: 15 случаев, когда всё пошло не по плану

Иногда человеку поручают совсем простую работу. Поставить предмет на место, установить деталь, нанести несколько букв или просто следовать инструкции.

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