Джо Байден: отказ конгресса помогать финансами Украине – лучший подарок Путину на Рождество

Джо Байден: отказ конгресса помогать финансами Украине – подарок Путину на РождествоПодарком на Рождество для Владимира Путина, лучше которого и не придумаешь, станет нежелание американского конгресса одобрить план продолжения финансовой и военной поддержки Украины.