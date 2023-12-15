Джо Байден: отказ конгресса помогать финансами Украине – лучший подарок Путину на Рождество

Джо Байден: отказ конгресса помогать финансами Украине – подарок Путину на РождествоПодарком на Рождество для Владимира Путина, лучше которого и не придумаешь, станет нежелание американского конгресса одобрить план продолжения финансовой и военной поддержки Украины.
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