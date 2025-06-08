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Стало известно о маскирующихся под мирных граждан наемниках в рядах ВСУ

Стало известно о маскирующихся под мирных граждан наемниках в рядах ВСУ

Иностранные наемники в рядах украинских формирований маскируются под мирных граждан. Об этом стало известно со слов бойца группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС) с позывным Снаряд, его заявление приводит ТАСС.

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