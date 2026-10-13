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Красный Север

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Пенсионерка из Салехарда подарила мошенникам 500 тысяч рублей

Пенсионерка из Салехарда подарила мошенникам 500 тысяч рублей

В Салехарде 79-летняя женщина стала жертвой многоступенчатой схемы обмана мошенников. Пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения — около 500 тысяч рублей, сообщил канал «Кибер Ямал» в «Максе».

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