Украинский пленный пожаловался на обучение ВСУ на базах в ФРГ

Украинский военнопленный, давший интервью РИА Новости, подчеркнул, что навыки, полученные им и другими солдатами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ходе тренировок на полигонах в Германии, оказались не применимыми в условиях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.
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