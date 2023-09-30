Украинский пленный пожаловался на обучение ВСУ на базах в ФРГ

Украинский военнопленный, давший интервью РИА Новости, подчеркнул, что навыки, полученные им и другими солдатами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ходе тренировок на полигонах в Германии, оказались не применимыми в условиях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.