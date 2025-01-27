В Госдуме призвали Дональда Трампа арестовать зарубежные счета и недвижимость Зеленского.Чтобы принудить Украину к миру, президенту США Дональду Трампу следует заморозить зарубежные активы Владимира Зеленского и его окружения.
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