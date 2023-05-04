Глава МИД Франции Колонна допустила возобновление звонков Макрона Путину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью France Inter заявила, что президент страны Эмманюэль Макрон может возобновить звонки российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы не усиливать "ментальную изоляцию" российских властей.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью France Inter заявила, что президент страны Эмманюэль Макрон может возобновить звонки российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы не усиливать "ментальную изоляцию" российских властей.
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