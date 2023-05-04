Газета.ру

8 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    Отложенное самоубийство…The Economist: го...
  • tatyanadavydkina
    У меня нет проблем ни с головой ни с совестью. Но на войне разборками не занимаются. А Пригожин только и делает что л...Пригожин сообщил,...
  • Сергей Веселый
    Много индийских рупий?  Россия у Индии могла бы купить много очень нужного.  1.  Отправляйте российских раненых лечит...Лавров: Россия об...

Глава МИД Франции Колонна допустила возобновление звонков Макрона Путину

Глава МИД Франции Колонна допустила возобновление звонков Макрона Путину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью France Inter заявила, что президент страны Эмманюэль Макрон может возобновить звонки российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы не усиливать "ментальную изоляцию" российских властей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх