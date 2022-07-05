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Эксперт Иванова-Швец рассказала, что россияне для выхода на пенсию могут законно «докупить стаж»

Эксперт Иванова-Швец рассказала, что россияне для выхода на пенсию могут законно «докупить стаж»

Пенсия по старости гражданину в России оформляется при выполнении ряда условий: достижение пенсионного возраста, наличие трудового стажа и количество заработанных пенсионных коэффициентов.

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