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Путевки в "Океан" получили 30 детей из заслуженного танцевального коллектива в Приморье

Путевки в "Океан" получили 30 детей из заслуженного танцевального коллектива в Приморье

30 школьников в возрасте от 12 до 17 лет отправились в ВДЦ "Океан" благодаря своим танцевальным успехам.

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