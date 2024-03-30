В Path of Exile стартовала лига “Некрополь” В диаблоиде Path of Exile стартовала новая Л...

В Path of Exile стартовала лига “Некрополь”В диаблоиде Path of Exile стартовала новая Лига, которая получила название “Некрополь” По сюжету вам необходимо помочь могильщику Аримору и успокоить мятежных и беспокойных духов Вечной Империи при помощи фонаря Аримора.
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