“In the final weeks before the midterms, President Trump has been trying to convince voters that the economy is booming on his watch,” the Wall Street Journal reports.
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