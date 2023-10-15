В Плесецком районе досрочно сдали мост через Ундошу

Ремонт моста через реку Ундошу завершили на полтора месяца раньше плана.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осуществлен капитальный ремонт моста через реку Ундошу, расположенный на 78-м километре региональной трассы Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье.
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