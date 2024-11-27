Почти миллион рублей потратят на заготовки для снежных фигур в парке «Сибирь Арена»

Заготовки необходимы для проведения Сибирского конкурса снежной скульптуры. Городская дирекция творческих программ Новосибирска ищет подрядчика, который сделает заготовки для фигур к Сибирскому конкурсу снежной скульптуры.
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