Юрий Подоляка: ситуация в зоне СВО на 1 декабря 2024 года, продвижение на ключевых направлениях

Юрий Подоляка – свежая сводка о ситуации в зоне СВО на 01.12.2024. Российские войска на южно-Кураховском направлении сосредотачиваются на блокаде и окружении противника, избегая штурмов, чтобы истощить ресурсы ВСУ, одновременно достигая успехов в продвижении на северо-запад.