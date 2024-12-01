Юрий Подоляка: ситуация в зоне СВО на 1 декабря 2024 года, продвижение на ключевых направлениях

Юрий Подоляка – свежая сводка о ситуации в зоне СВО на 01.12.2024. Российские войска на южно-Кураховском направлении сосредотачиваются на блокаде и окружении противника, избегая штурмов, чтобы истощить ресурсы ВСУ, одновременно достигая успехов в продвижении на северо-запад.
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