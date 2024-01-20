Самые модные знаменитости уже примеряют кожаные штаны в 2023 году, в том числе Хейли Бибер, Рита Ора, Карли Клосс и Кэти Холмс.
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